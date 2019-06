Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- L’assessore al Bilancio e al coordinamento strategico delle Partecipate di Roma Capitale Gianni Lemmetti interviene al convegno “I controlli e le responsabilità nelle società a partecipazione pubblica”Campidoglio, sala della Protomoteca (ore 9)- L'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti partecipa all’Assemblea annuale dell’Unione Petrolifera “Energie per il futuro: l’industria petrolifera e le sfide ambientali”Palazzo della Cancelleria, piazza della Cancelleria, 1 (ore 11)REGIONE- L'assessore alla Sanità e l'integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’amato e il direttore generale Asl Roma 1, Angelo Tanese inaugurano il reparto di Medicina Riabilitativa e la nuova sala Angiografica dell'ospedale San Filippo Neri.Ospedale San Filippo Neri, via Giovanni Martinot (ore 11:30) (segue) (Rer)