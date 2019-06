Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione ufficiale del nuovo Codice deontologico delleprofessioni infermieristiche.Hotel NH Vittorio Veneto, Corso d'Italia 1 (ore 9)- Presentazione Progetto "KNow Rieti". Partecipa il sindaco di Rieti Antonio Cicchetti, il vescovo di Rieti, Mons. Domenico Pompili, i rappresentanti Cna, Federalberghi e Sindacali del territorio.Museo Civico di Rieti in via Sant’Anna 4 (ore 11)- Il Moige - movimento italiano genitori presenta la XII edizione di "Un anno di zapping… e di like 2018-2019", la guida critica ai programmi televisivi e ai canali Youtubea misura di famiglia. Durante la cerimonia verranno consegnati i "Premi Moige per una tv family friendly" a direttori di rete, conduttori, produttori, registi e volti noti del piccolo schermo.Camera dei deputati (ore 15:30)- Il policlinico Umberto I partecipa alla Festa della Musica. Per l’occasione suonerà il 'complesso “Grs largo”, composto da medici che si esibiranno per i pazienti, i familiari, i visitatori, gli studenti.Policlinico Umberto I di Roma (ore 18) (Rer)