Usa-Nicaragua: segretario di Stato Pompeo riceve ministro Esteri canadese Freeland, sostenere democrazia (3)

- Mentre proseguono i colloqui fra il governo di Managua e l’Alleanza civica per la giustizia e la democrazia, che riunisce varie anime dell’opposizione, lo scorso 8 giugno il parlamento nicaraguense ha approvato una contestata legge sull'amnistia. Le autorità hanno quindi liberato prima 50, poi altri 56 prigionieri politici, fra i quali anche la giornalista dell’emittente “100% Noticias”, Lucía Pineda, e il suo direttore Miguel Mora, arrestati lo scorso dicembre con l’accusa di terrorismo e incitazione all’odio. La legge per l'amnistia, presentata come iniziativa per la riconciliazione nazionale, è stata al centro di diverse critiche di opposizioni e agenzie delle Nazioni Unite. Il testo, approvato con il voto favorevole del Fronte sandinista di liberazione nazionale (Fsln), interessa tutte le persone coinvolte nelle proteste antigovernative iniziate ad aprile 2018 ed istruisce le autorità a non intraprendere ulteriori processi, chiudere i fascicoli penali aperti, non eseguire le sentenze e cancellare i precedenti penali delle persone interessate. Il provvedimento copre tutti i reati politici e comuni collegati alle violenze, imponendo ai beneficiari di non ripetere gli stessi reati, pena la revoca del beneficio. Secondo le opposizioni si tratta di uno strumento pensato per azzerare le responsabilità delle forze di sicurezza, mentre l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ricorda che le "amnistie per gravi violazioni dei diritti umani sono proibite dal diritto internazionale". (Mec)