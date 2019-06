Ue-Russia: portavoce Tusk, proroga sanzioni è stata unanime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come affermato nella dichiarazione dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza a nome dell'Ue, del 17 marzo 2019, a cinque anni dall'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Russia, l'Ue mantiene il suo fermo impegno a favore della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. L'Ue non riconosce e continua a condannare tale violazione del diritto internazionale. A partire dal marzo 2014 l'Ue ha gradualmente imposto una serie di misure restrittive nei confronti della Russia in risposta a tale deliberata destabilizzazione dell'Ucraina, comprese le sanzioni rinnovate oggi. In risposta alla crisi in Ucraina sono in vigore altre misure dell'Ue, tra cui le sanzioni economiche riguardanti settori specifici dell'economia russa, attualmente in vigore fino al 31 luglio 2019; le misure restrittive individuali, attualmente nei confronti di 170 persone e 44 entità, che sono soggette al congelamento dei beni e al divieto di viaggio in quanto le loro azioni hanno compromesso l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. (Beb)