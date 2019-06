Roma: Raggi, amministrazione torna a investire per rilanciare economia e lavoro. Investimenti per 1,8 miliardi in 3 anni.

- A Roma l’amministrazione torna ad investire per rilanciare l’economia e il lavoro. Oltre un miliardo e 800 milioni di euro: è questa la cifra degli investimenti per Roma che abbiamo messo in campo per i prossimi tre anni. Con lo SbloccaRoma2, la variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 da poco approvata dall’Assemblea capitolina, arriviamo dunque a una somma che non ha precedenti nel recente passato". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Agli 1,2 miliardi stanziati nella manovra di dicembre - aggiunge - vanno infatti ad aggiungersi gli oltre 600 milioni di euro della variazione: risorse che andranno a manutenzione delle metropolitane (vengono infatti recepiti i 425 milioni di euro ottenuti dal ministero dei Trasporti), per le strade (con i 60 milioni stanziati dal Governo), l’acquisto di nuovi autobus, la riqualificazione dei parchi e la piantumazione di nuovi alberi, l’adeguamento e la ristrutturazione di di asili e scuole, la realizzazione e riqualificazione di mercati, l’installazione di nuovi impianti di illuminazione e videosorveglianza in varie zone della città. In questi anni abbiamo lavorato in silenzio per mettere in ordine i conti del Comune e trovare queste risorse da investire sul territorio. Abbiamo avviato i bandi di gara che, a differenza delle assegnazioni dirette ai soliti “amici degli amici”, puntano a premiare la concorrenza e le aziende dinamiche sul mercato". (segue) (Rer)