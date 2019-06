Medio Oriente: Trump, Iran non ha abbattuto intenzionalmente il drone Usa

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ritiene che l'Iran non abbia volontariamente abbattuto il drone statunitense, colpito nell’area dello Stretto di Hormuz, definendo la mossa "un errore molto grande". I funzionari statunitensi sostengono che l'Iran abbia abbattuto il drone Usa in acque internazionali, anche se Teheran sostiene fosse nel suo spazio aereo. "L'Iran ha fatto un errore molto grande!", ha scritto sul suo profilo Twitter il presidente Trump, riferendosi all'abbattimento a quanto accaduto questa mattina. "Trovo difficile credere che sia stato intenzionale", ha spiegato dopo l'inquilino della Casa Bianca, aggiungendo che forse è stato un generale o qualcuno "sotto comando" del governo iraniano che ha erroneamente autorizzato l'attacco. Trump ha detto che avrebbe reagito in modo diverso se fosse stato attaccato un pilota statunitense. (segue) (Was)