Usa: Roy Moore correrà di nuovo per il Senato in Alabama

- L'ex giudice Roy Moore ha annunciato oggi, 20 giugno, che correrà per il seggio al Senato degli Stati Uniti in Alabama dopo la sua mancata candidatura nel 2017, quando tre donne affermarono di aver subito degli abusi sessuali da adolescenti, decenni fa. "E sì, correrò per il Senato degli Stati Uniti nel 2020", ha annunciato Moore durante una conferenza stampa a Montgomery, in Alabama. Moore ha negato le accuse e ha affermato che contro di lui c'era stata una "cospirazione politica". La decisione di candidarsi viene vista come un atto di aperta sfida nei confronti di molti dei leader nazionali del suo partito, incluso il presidente Trump, che recentemente gli ha pubblicamente sconsigliato di presentarsi al Senato. I Repubblicani temono che Moore, se dovesse vincere la candidatura del partito a marzo, rischia contro il democratico, Doug Jones, di far perdere al partito il seggio. (Was)