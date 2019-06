Serbia-Italia: delegazione Farnesina a Belgrado incontra direttore ufficio per il Kosovo Djuric

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, ha ricevuto oggi una delegazione italiana composta dal vice direttore generale per gli Affari politici e di sicurezza della Farnesina, Diego Brasioli, dal capo dell'Unità Balcani e Ince del ministero degli Esteri, Giuseppe Cavagna, e dall'ambasciatore d'Italia a Belgrado, Carlo Lo Cascio. Al centro dell'incontro è stato il tema del Kosovo, e secondo quanto riferisce una nota di Belgrado, Djuric ha dichiarato che Pristina, con l'introduzione di dazi del 100 per cento sulle merci serbe e con altre mosse unilaterali ha "chiuso le porte" al dialogo e distrutto ogni possibilità di discutere al tavolo delle trattative. "Il comportamento irresponsabile di Pristina è una fonte costante di instabilità nella regione e gli attacchi contro i serbi (del Kosovo) e alle loro proprietà sono quasi un fenomeno quotidiano su cui mancano ormai di consueto delle condanne e delle reazioni da parte delle istituzioni provvisorie di Pristina e da parte delle istituzioni internazionali in Kosovo", ha detto Djuric. (segue) (Seb)