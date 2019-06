Albania: scontri fra polizia e sostenitori opposizione a Scutari in attesa comizio elettorale di Rama (3)

- Scutari è stata tra le città in cui, come nel resto dei comuni amministrati dal centro destra, si sono registrati scontri con la polizia presso le commissioni elettorali zonali. Due giorni fa, il sindaco Ademi ha dichiarato che "il mio obbligo è quello di fare di tutto per avere il controllo del territorio del comune di Scutari, e non permettere nessun golpe istituzionale da parte delle bande di Rama alla guida della polizia, della prefettura e della commissione elettorale centrale". Secondo Ademi, "nel pieno rispetto della legge e del decreto del presidente della Repubblica abbiamo chiesto alla Commissione elettorale centrale di liberare gli ambienti di proprietà del comune, offerti alle commissioni di zona. Abbiamo chiesto il sostegno della polizia di Stato, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Con i suoi atti Rama sta minacciando seriamente l'autonomia del potere locale", ha sostenuto il sindaco. (Alt)