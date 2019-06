Nicaragua: Osa, soddisfazione per rilascio prigionieri politici

- L'Organizzazione degli Stati americani (Osa) salutano con favore la liberazione dei prigionieri politici in Nicaragua ed invitano le autorità di Managua a chiudere tutti i casi giudiziari aperti a loro carico, nel quadro dei termini concordati durante la moderazione dei negoziati fra governo e opposizioni del paese. E' questo il contenuto della nota diffusa oggi dal Segretariato generale Osa, in seguito al rilascio di 56 prigionieri politici, concesso dal governo di Managua lo scorso 11 giugno. Nella nota, Osa sottolinea che la liberazione è avvenuta entro il termine di 90 giorni concesso al tavolo dei negoziati tra l'Alleanza civica per la Giustizia e la Democrazia ed il governo nicaraguense, ed "accoglie con favore gli accordi che hanno permesso a tali persone di ricongiungersi con le loro famiglie". Osa ricorda che, dovendo la "liberazione" essere "totale", ogni caso giudiziario in corso a carico degli ex prigionieri politici dovrà essere annullato, anche nei confronti di "quelle persone che hanno dovuto lasciare il paese" dopo le proteste iniziate il 18 aprile 2018. Il testo ribadisce che l'esistenza di prigionieri politici è "incompatibile con la democrazia e lo Stato di diritto" del paese e torna a chiedere il rilascio di tutti i prigionieri per motivi politici, a prescindere dal momento in cui queste persone sono state arrestate. Senza questi rilasci, recita il testo, "non sarà possibile recuperare il cammino della democrazia, la pace e la giustizia nel paese". (segue) (Mec)