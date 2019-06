Nicaragua: Osa, soddisfazione per rilascio prigionieri politici (2)

- Tra le persone scarcerate lo scorso 11 giugno c'è anche la giornalista dell’emittente “100% Noticias”, Lucía Pineda, e il suo direttore Miguel Mora, arrestati lo scorso dicembre con l’accusa di terrorismo e incitazione all’odio. Il provvedimento segue l'approvazione della contestata legge sull'amnistia, approvata lo scorso 8 giugno dal parlamento di Managua. Il 10 giugno il governo del Nicaragua aveva liberato altri 50 prigionieri politici. La legge per l'amnistia, presentata come iniziativa per la riconciliazione nazionale, è stata al centro di diverse critiche di opposizioni e agenzie delle Nazioni Unite. Il testo, approvato con il voto favorevole del Fronte sandinista di liberazione nazionale (Fsln), interessa tutte le persone coinvolte nelle proteste antigovernative iniziate ad aprile 2018. (segue) (Mec)