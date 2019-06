Nicaragua: Osa, soddisfazione per rilascio prigionieri politici (3)

- La legge, riassumono i media locali, istruisce le autorità a non intraprendere ulteriori processi, chiudere i fascicoli penali aperti, non eseguire le sentenze e cancellare i precedenti penali delle persone interessate. Il provvedimento copre tutti i reati politici e comuni collegati alle violenze, imponendo ai beneficiari di non ripetere gli stessi reati, pena la revoca del beneficio. Secondo le opposizioni si tratta di uno strumento pensato per azzerare le responsabilità delle forze di sicurezza, mentre l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ricorda che le "amnistie per gravi violazioni dei diritti umani sono proibite dal diritto internazionale". (segue) (Mec)