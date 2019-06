Nicaragua: Osa, soddisfazione per rilascio prigionieri politici (6)

- L'organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) ha nel frattempo chiesto agli Stati Uniti di imporre sanzioni mirate contro i funzionari nicaraguensi responsabili di violazioni. Lo ha detto José Miguel Vivanco, direttore Americhe di Human rights watch (Hrw), parlando al comitato Affari esteri della Camera dei rappresentanti Usa. “Hrw è estremamente preoccupata per il rischio di impunità per i responsabili di violazioni dei diritti umani in Nicaragua”, ha detto Vivanco. “Il governo Usa dovrebbe prendere una posizione forte rispetto alle atrocità commesse in Nicaragua, imponendo sanzioni mirate nei confronti di alti funzionari responsabili di abusi”. (segue) (Mec)