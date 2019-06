Droga: Bellucci (Fd'I), emergenza sociale, politica ascolti operatori pubblico e privato sociale

- Maria Teresa Bellucci, deputato e capogruppo per Fratelli d’Italia in commissione Affari sociali della Camera, responsabile nazionale del Dipartimento dipendenze di Fd'I, dichiara in una nota di avere "fortemente voluto riunire alcune tra le maggiori realtà del servizio pubblico e del privato sociale per ascoltare le loro richieste e le loro necessità nell’ambito del contrasto alla droga e alle dipendenze. Oggi alle 15 hanno preso avvio i lavori del convegno 'Il futuro del sistema dei servizi a 30 anni dal Dpr 309/90' presso la sala delle conferenze della Camera dei deputati per fare il punto della situazione italiana in vista della 32^ Giornata mondiale di lotta alla droga che si celebrerà il 26 giugno 2019. I dati riportati dalla Relazione europea sulla Droga del 2019, redatta dall’Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze", continua la parlamentare, "certificano che in Italia il consumo di sostanze stupefacenti è costantemente in crescita. In particolare, la nostra nazione è al terzo posto in Europa per uso di cannabis e al quarto per uso di cocaina, muoiono 6 persone ogni sette giorni per overdose e il dato è assolutamente sotto stimato, nelle piazze di spaccio si è arrivati a 92 tipi diversi di droghe sintetiche". (segue) (Com)