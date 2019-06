Droga: Bellucci (Fd'I), emergenza sociale, politica ascolti operatori pubblico e privato sociale (2)

- "Tra gli stupefacenti più consumati possiamo notare una crescita della pericolosità della sostanza in relazione all’età: in media la prima assunzione di cannabis è a 17 anni, mentre la prima assunzione di cocaina è a 23 e di eroina a 24. Questo dato ci dice", osserva Bellucci, "che la cannabis è il punto di partenza per buona parte degli assuntori di stupefacenti, che dunque deve diventare il punto di partenza per la lotta e il contrasto alla droga". Bellucci afferma, poi, di essere "sconcertata di come in questi mesi il governo gialloverde abbia proposto molti proclami e pochi fatti concreti, finanziamenti spot, scarsi e scoordinati. Ritengo che un governo serio dovrebbe partire dall’ascolto gli operatori del settore pubblico e del privato sociale attraverso l’organizzazione della Conferenza nazionale sulle Dipendenze assente da 10 anni, il finanziamento del Fondo nazionale per le Dipendenze e la revisione della 309/1990 sulla base dei nuovi modelli di consumo di droghe e delle dipendenze. Fratelli d’Italia continuerà a battersi con determinazione", conclude l'esponente di Fd'I, "per tutelare il diritto alla salute degli italiani e la vita libera dalle droghe". (Com)