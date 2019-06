Diritti: Sala, stiamo valutando illuminazioni per Milano Pride

- Dopo i calzini arcobaleno, il sindaco pensa anche a un'illuminazione a sei colori per celebrare il Milano Pride. Lo ha detto a chi, a margine dell'evento inaugurale di Fuoricinema, gli chiedeva se accoglierà l'invito dei Sentinelli di Milano di issare la bandiera arcobaleno a Palazzo Marino: "Vediamo. Stiamo valutando un paio di ipotesi, in termini di illuminazione. Qualcosa faremo", ha risposto il sindaco. Nel frattempo la sua foto con i calzini arcobaleno postata alla vigilia della Pride Week, ha riscosso un grande successo sui social network (oltre 25mila reazioni su Facebook e 20mila like su Instagram). Il motivo, secondo il sindaco, sta nel messaggio associato all'immagine: "Io sono fatto così: c'è una sensibilità, volevo trovare un'idea e mi è venuta questa semplice. La mia tecnica in generale è molto stringata. Al di là del messaggio dietro ci sta la sensibilità, perché in quelle poche parole c'è scritto a mio avviso il grande messaggio di Milano: sui diritti non si transige, ma siamo anche la città che con tutte le fatiche del mondo cerca di far rispettare i doveri". (Rem)