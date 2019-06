Olimpiadi 2026: Gibelli (Fnm), serve sistema a macro area per trasporti centri

- Un sistema di trasporti a macro area per collegare Milano, Bormio, Cortina e Verona in caso di aggiudicazione delle Olimpiadi invernali 2026. È l'idea lanciata dal presidente di Fnm, Andrea Gibelli nel corso dell'incontro "Dialoghi sulla mobilità", organizzato a Milano dal Corriere della Sera in collaborazione con Ferrovie Nord Milano. "Stiamo pensando a un sistema a macro area se porteremo a casa i giochi - ha spiegato Gibelli - Dovremo essere pronti per quel evento a pensare i quattro centri collegati tra loro, non possono prescinde dal diventare una macro area che essere già progettata a partire da oggi. Abbiamo - ha concluso - già la cassetta degli attrezzi pronta".(Rem)