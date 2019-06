Milano: Sala, io premier? Città ha ancora bisogno del mio lavoro, al momento escludo di poter fare altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima opzione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è quella di restare a guidare il capoluogo lombardo. Lo ha ribadito lui stesso, alla vigilia del suo terzo anniversario a Palazzo Marino, in maniera più diretta del solito, intervenendo all'inaugurazione di Fuoricinema, intervistato dal giornalista del Corriere della Sera, Venanzio Postiglione, che gli ha chiesto di una sua possibile candidatura a premier. "Nella vita - ha risposto Sala - tutto è possibile, ma io oggi penso solo a Milano e lo dico in maniera diretta, così che se mai non fosse così, qualcuno possa rinfacciarmelo". "Milano - ha proseguito il primo cittadino - è avviata, ma io penso che abbia ancora bisogno del mio lavoro e che anche il paese abbia bisogno che il modello Milano si consolidi". "Non rinuncerò a far sentire la mia voce, ma escludo radicalmente che io in questo momento possa fare o pensi ad altro. In futuro chi lo sa", ha aggiunto il sindaco, spiegando di essere "emotivamente abituato a non pensare troppo al domani. Ho avuto una vita difficile, sono passato attraverso la malattia e mi sono abituato a non pianificare molto". "Io amo fare il sindaco di Milano e cos'altro vi devo dire? Io sarò qua, se ci sarà da discutere con Salvini, lo farò. Lui fa un mestiere e io un altro, ma è importante anche il mio", ha concluso Sala.(Rem)