Centrosinistra: Sala, se Calenda vuole fare un partito lo faccia, ma a me moderazione non prende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, Carlo Calenda se vuole fare un partito, deve farlo e basta, ma lui non entrerà a farne parte, perché non gli piace il concetto di "moderazione". "Quello che io ho detto a Carlo - ha riferito il sindaco intervenendo a un evento a Milano - è che se vuole fare un partito, di farlo, non di chiedere al Pd. Perché dal giorno dopo non pescherà voti dove non arriva il Pd, ma sarà in competizione con il Pd. Dico che è bizzarro che lui abbia espresso l'idea all'indomani dell'elezione per un partito". "Probabilmente - ha proseguito Sala - Calenda non sbaglia, ma io politicamente non mi trovo nell'idea di occupare quello spazio moderato e di centro, ma questo riguarda me. Posso essere solidale e dialogare con lui, aiutarlo, ma personalmente non sono interessato a una cosa moderata, perché solo a dirlo mi dà fastidio. Questo tema della moderazione proprio non mi prende". "Non voglio essere considerato come uno che sta a destra o a sinistra del Pd, voglio essere considerato come uno che porta avanti delle idee e cerca di essere convincente. Non è semplice, ma lo spazio c'è, anche se in questo momento - sia chiaro - io non lo occuperò", ha concluso Sala. (Rem)