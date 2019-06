Medio Oriente: Netanyahu invita comunità internazionale a sostenere Usa per fermare Iran

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha invitato la comunità internazionale a sostenere gli sforzi degli Stati Uniti contro l'Iran, mentre le tensioni tra i due paesi si sono intensificate in seguito all'abbattimento di un drone statunitense da parte dell'Iran. In un messaggio video, Netanyahu ha dichiarato: "Nelle ultime 24 ore l'Iran ha intensificato la sua aggressione contro gli Stati Uniti e contro tutti noi. Ripeto il mio invito a tutti i paesi amanti della pace a sostenere gli sforzi degli Stati Uniti per fermare l'aggressione iraniana". Nelle prime ore di questa mattina, i Guardiani della rivoluzione iraniana hanno annunciato di aver abbattuto un "drone spia americano" che avrebbe violato lo spazio aereo della Repubblica Islamica. Subito dopo, un funzionario statunitense ha confermato all’emittente televisiva satellitare “Cnn” l’abbattimento di un drone nell’area dello Stretto di Hormuz, ma nello spazio aereo internazionale. Oltre alla divergenza sul luogo dove il drone è stato abbattuto, vi sono delle discrepanze anche sul tipo di veicolo a pilotaggio remoto colpito. Secondo l’emittente statale iraniana “Press Tv”, il velivolo abbattuto sarebbe un RQ-4 Global Hawk, prodotto dalla compagnia Northrop Grumman. Da parte sua, il funzionario Usa ha spiegato che si tratta di un MQ-4C Triton, un velivolo da ricognizione più moderno rispetto all’RQ-4. (segue) (Res)