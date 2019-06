Medio Oriente: Netanyahu invita comunità internazionale a sostenere Usa per fermare Iran (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’episodio giunge nel pieno delle tensioni tra Teheran e Washington dopo gli attacchi contro delle petroliere avvenuti a maggio davanti a Fujairah e la scorsa settimana nel Golfo dell’Oman per i quali gli Usa hanno attribuito la responsabilità alla Repubblica islamica. Il comandante dei Guardiani della rivoluzione, generale Hossein Salami, ha dichiarato che l’abbattimento è un avvertimento agli Usa. “L’unico modo per i nostri nemici per essere sicuri è quello di rispettare la nostra sovranità, la nostra sicurezza e gli interessi della grande nazione iraniana”, ha affermato Salami. Il comandante dei Pasdaran ha chiarito: “Non cerchiamo la guerra, ma siamo pronti a rispondere a tutte le dichiarazioni di guerra”. Nel suo intervento Salami si è rivolto anche ai paesi vicini, mettendoli in guardia dalle conseguenze di un eventuale conflitto “affinché i loro territori non vengano usati come campo di battaglia”. (segue) (Res)