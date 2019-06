Decreto Sicurezza: Consulta, inammissibili ricorsi Regioni su stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale, si legge in una nota, "si è riunita oggi in camera di consiglio per esaminare i ricorsi delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria, che hanno impugnato numerose disposizioni del 'decreto Sicurezza', lamentando la violazione diretta o indiretta delle loro competenze. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto che le nuove regole su permessi di soggiorno, iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo e Sprar sono state adottate nell’ambito delle competenze riservate in via esclusiva allo Stato in materia di asilo, immigrazione, condizione giuridica dello straniero e anagrafi (articolo 117, secondo comma, lettere a, b, i, della Costituzione), senza che vi sia stata incidenza diretta o indiretta sulle competenze regionali. Di conseguenza", conclude la nota, "la Corte ha giudicato inammissibili i ricorsi promossi dalle Regioni".(Com)