Brasile: corruzione, Bolsonaro elogia ministro Giustizia Moro su caso "Lava Jato"

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha elogiato il ministro della Giustizia, Sergio Moro, per la sua prestazione dinanzi alla commissione per la Costituzione e giustizia del Senato brasiliano (Ccj), dov'è stato chiamato a chiarire la sua posizione nel quadro di indagini che lo hanno coinvolto. "Do a Moro voto 10, la mia considerazione nei suoi confronti è cresciuta", ha detto Bolsonaro citato dai media locali. L'ex giudice del pool anti-corruzione Lava Jato è stato chiamato a difendersi in aula dopo la pubblicazione da parte del quotidiano "The Intercept" di conversazioni private, nelle quali è emerso che i magistrati del pool, in contatto con Moro, avrebbero lavorato per costruire prove da usare nel processo contro l'allora presidente Luiz Inacio "Lula" da Silva e per ostacolare la campagna elettorale presidenziale del 2018 del candidato del Partito dei lavoratori, Fernando Haddad. Al termine di un evento al quale ha partecipato a Miracatu, Bolsonaro ha definito Moro "nostro patrimonio", affermando che il ministro è "vittima di un complotto che mira ad attaccare" chi è dalla sua parte. (segue) (Brb)