Brasile: corruzione, Bolsonaro elogia ministro Giustizia Moro su caso "Lava Jato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia Sergio Moro ha dichiarato di non avere "niente da nascondere" in relazione ai messaggi scambiati con il procuratore federale Deltana Dallagnol nell'ambito delle indagini sull'operazione Lava Jato. "Stanno facendo questo per ostacolare questo nuovo corso anticorruzione, che non è stato raggiunto da me o dai magistrati ma dalla società brasiliana", ha detto Moro, chiarendo di non avere "nulla da nascondere". Il ministro ha quindi dichiarato di avere sempre agito nel quadro della legge nell'ambito dell'inchiesta Lava Jato e che le persone condannate per corruzione sono state condannate perché colpevoli di corruzione, non per altre ragioni. (segue) (Brb)