Autostrade: Toninelli, con tariffe Art prende forma rivoluzione, critiche Aiscat? Siamo su strada giusta (2)

- Toninelli osserva che "proprio su quest’ultimo versante, i sistemi tariffari attuali non contemplano un meccanismo di automatico di abbattimento tariffario nel caso in cui fosse accertata la mancata o ritardata realizzazione degli investimenti. E comunque questo aspetto non viene monitorato. Il nuovo sistema, invece, prevede un automatismo tra l’andamento tariffario e gli investimenti effettivi, reali. Con tanto di penalità in carico al concessionario in caso di ritardo. Senza dimenticare che Art ha definito un meccanismo di premi e penalità per la qualità del servizio offerto al viaggiatore, con effetti diretti sui pedaggi, grazie alla possibilità di individuare indicatori e obiettivi, in modo da monitorare la performance dei gestori autostradali. Tra gli indicatori ci sono velocità media di percorrenza del flusso veicolare e fluidità ai caselli; adeguatezza strutturale e tecnologia delle infrastrutture; soddisfazione degli utenti. Infine", sottolinea il ministro, "il nuovo modello tariffario consente il contenimento dei ricavi del concessionario e trasferisce direttamente ai cittadini gli eventuali maggiori introiti legati agli aumenti imprevisti di traffico, un meccanismo che oggi è applicato solo sporadicamente. In questo modo riequilibriamo i pesi tra interesse pubblico e interessi privati. Ecco il cambiamento che il governo e il mio ministero stanno imponendo al sistema delle concessioni autostradali. I profitti dei privati sono giusti, gli abusi no. E noi ci batteremo sempre a favore della sicurezza", conclude Toninelli, "e della qualità del viaggio di tutti i cittadini”. (Com)