Giornata rifugiato: Brescia (M5s), Europa guardi a modello corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del Movimento cinque stelle, partecipando oggi alla veglia di preghiera "Morire di speranza", organizzata dalla comunità di Sant’Egidio, ha affermato che "in questa giornata di memoria e speranza, l’Europa guardi con più convinzione al modello dei corridoi umanitari realizzato in Italia per garantire un canale d’accesso legale e sicuro a chi scappa dalla guerra e dalla miseria. Il nostro paese ha tutte le competenze per promuovere nell’Unione questa esperienza e renderla, anche al suo interno, strutturale e non episodica. Con questa convinzione, lunedì 1 luglio alla Camera insieme a Caritas, alla Comunità di Sant’Egidio e alla Federazione delle Chiese evangeliche porteremo finalmente quest’esperienza nelle istituzioni. Ho molto apprezzato", ha continuato il parlamentare pentastellato, "l’apertura del presidente Conte all'ipotesi di un corridoio umanitario europeo dalla Libia. È l’unica strada per chi crede in un’Europa solidale perché capace di condividere responsabilità e moltiplicare opportunità". (Rin)