Usa-Nicaragua: segretario di Stato Pompeo riceve ministro Esteri canadese Freeland, sostenere democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti Michael Pompeo ha ricevuto oggi a Washington la ministro degli Esteri canadese Chrystia Freeland, con la quale ha ribadito la "necessità" di "sostenere il popolo nicaraguense". In una nota diffusa dal dipartimento di Stato, Washington riferisce che le autorità hanno sottolineato l'importanza di sostenere il popolo nicaraguense nelle loro richieste di ripristino della democrazia, e discusso in seguito della crisi umanitaria in corso in Venezuela, esprimendo "preoccupazione per l'interferenza destabilizzante di Cuba" nel paese latinoamericano. Il segretario di Stato e la ministro degli Esteri hanno inoltre ribadito la loro "costante preoccupazione per la detenzione in corso in Cina dei cittadini canadesi Michael Kovrig e Michael Spavor". Freeland accompagna nel viaggio di lavoro a Washington il primo ministro Justine Trudeau, il ministro delle Finanze Bill Morneau ed il ministro della Difesa Harjit Sajjan. (segue) (Mec)