Difesa: Tofalo (M5s) visita sede romana Thales Alenia Space

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, ha evidenziato che "scienza ed esplorazione, osservazione radar ad altissima risoluzione, infrastrutture e trasporti spaziali, sono tutti temi strategici per il paese in ottica internazionale. Settori dove è importante continuare ad investire come sistema paese per restare competitivi sul mercato globale". In visita oggi nella sede romana di Thales Alenia Space, eccellenza italo-francese nel settore manifatturiero spaziale, che opera nei mercati delle telecomunicazioni civili e per la difesa, dell'osservazione satellitare e dell'esplorazione dell'Universo, a Tofalo, informa una nota, "è stato presentato il programma Cosmo-SkyMed, una costellazione di 4 satelliti in orbita, tra i migliori sul mercato mondiale. Altri 2 satelliti di seconda generazione verranno lanciati prossimamente per mantenere operativo il sistema. Un aggiornamento anche sul Sicral3, sistema satellitare italiano per le comunicazioni militari". (Com)