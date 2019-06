Trasporto aereo: Thales annuncia fornitura sistema supervisione ad aeroporto Ginevra

- Il gruppo d’elettronica Thales fornirà all’aeroporto di Ginevra una piattaforma di supervisione per il suo Centro operativo entro il 2020. Lo riferisce un comunicato stampa diffuso nella giornata di oggi, in cui viene anche aggiunto che, con “i suoi 17,7 milioni di passeggeri nel 2018 e scali verso 148 destinazioni operati da 57 compagnie aeree, l’aeroporto di Ginevra si sta muovendo per modernizzare la sua gestione operativa, centralizzando la supervisione e rafforzando la conoscenza in tempo reale del quadro della situazione operativa”. “Gli hub aeroportuali moderni sono simili a delle piccole città, e a volte possono estendersi per diversi chilometri e rappresentare una vera e propria sfida per la gestione dell’operatività e della sicurezza”, si legge nel documento, in cui viene sottolineato anche che gli hub di carattere internazionale devono rispondere a standard di sicurezza estremamente rigorosi e al contempo assicurare continuità alle attività operative in qualsiasi circostanza. “L’aeroporto di Ginevra non fa eccezione, e con la soluzione Thales intende migliorare la supervisione della propria infrastruttura e dei propri processi operativi”, è scritto nel comunicato. Stando alle informazioni riportate, “per sostenere l’aeroporto a vincere questa sfida Thales si è aggiudicata un contratto per fornire entro il 2020 una piattaforma di supervisione moderna per il suo Centro operativo, che aiuterà gli operatori a migliorare la conoscenza della situazione operativa generale e individuare eventi e irregolarità in tempo reale, al fine di migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza dei passeggeri”. (segue) (Com)