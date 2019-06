Trasporto aereo: Thales annuncia fornitura sistema supervisione ad aeroporto Ginevra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, il gruppo fornirà all’aeroporto la sua AiRISE ShareView: una piattaforma di supervisione completa, scalabile e innovativa “ideata per avere sotto controllo la complessità della gestione delle operazioni centralizzate di un aeroporto che richiede una collaborazione efficace fra numerosi stakeholders (operatori aeroportuali, compagnie aeree, agenzie governative, fornitori di servizi per la navigazione aerea, ecc.)”. “Nel nostro mondo sempre più interconnesso, con il moltiplicarsi di fonti d’informazione e sensori, gli operatori devono anche affrontare il vertiginoso aumento della quantità di dati da trattare e analizzare. La piattaforma di Thales raccoglierà questa vasta quantità di dati derivanti da diversi sistemi operativi e, offrendo una visione ampia, accurata e affidabile della situazione in tempo reale a tutti gli stakeholder, permetterà loro di reagire a eventi operativi non pianificati in maniera più efficace”, recita il documento, in cui viene anche riportato un commento di Roberto Tazzioli, amministratore delegato e country director di Thales Italia, sulla vicenda. “Partner di fiducia per i moderni aeroporti internazionali, Thales Italia ha un ruolo centrale e determinante nella realizzazione della commessa. Thales, infatti, ospita a Firenze il centro di competenza mondiale del Gruppo per le soluzioni di sicurezza e gestione operativa delle realtà aeroportuali”, ha detto. (Com)