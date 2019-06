Energia: Crippa (M5s) presiede primo tavolo su idrogeno

- Si è svolto oggi al ministero dello Sviluppo economico il primo tavolo sull'idrogeno, presieduto dal sottosegretario Davide Crippa, del Movimento cinque stelle, a cui hanno partecipato anche Alstom Italia, Enea, Eni, Environment Park, Fincantieri, Fondazione Bruno Kessler, Gruppo Esseco, Hydrogen Park, l'Istituto per l'innovazione tecnologica di Bolzano, Industrie De Nora, Sapio, Snam, Solid Power ed Rse. E' stato avviato - riferisce una nota del Mise - un percorso che permetterà la definizione di priorità, indirizzi e valutazioni di competitività nel settore delle tecnologie dell'idrogeno, con l'obiettivo di contribuire efficacemente alle future scelte che verranno assunte per adempiere agli impegni presi in ambito internazionale, come il Protocollo sottoscritto dal sottosegretario Crippa lo scorso ottobre all'Hydrogen energy meeting di Tokyo. (segue) (Com)