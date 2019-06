Energia: Crippa (M5s) presiede primo tavolo su idrogeno (2)

- "Ho colto con grande soddisfazione l'interesse sul tema dell'idrogeno da parte dei partecipanti - ha dichiarato Crippa -. Si rafforza la nostra convinzione che sono già presenti in Italia tutte le risorse necessarie per puntare all'idrogeno da fonti rinnovabili, anche grazie all'esperienza maturata a livello internazionale da alcune delle società e degli enti coinvolti". L'adesione del nostro paese all'iniziativa "Mission Innovation" del 30 novembre 2015 in occasione della Cop 21 di Parigi, impegna l'Italia e gli altri paesi aderenti a raddoppiare i propri investimenti pubblici per le attività di ricerca e sviluppo di tecnologie "pulite" entro il 2021. Proprio nell'ambito delle sfide tecnologiche previste ce n'è una proprio sull'idrogeno da fonti rinnovabili. Anche la Commissione europea, con il lancio dell'iniziativa per l'idrogeno dello scorso 18 settembre, ha ribadito che l'idrogeno è in grado di offrire un ampio spettro di applicazioni per l'integrazione nel sistema delle energie rinnovabili. (segue) (Com)