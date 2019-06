Energia: Crippa (M5s) presiede primo tavolo su idrogeno (3)

- "Sia nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima che nel Piano triennale 2019-2021 della Ricerca di sistema elettrico - ha sottolineato il sottosegretario Crippa - abbiamo riservato all'idrogeno ed alla sua filiera un interesse significativo nella prospettiva di progressiva decarbonizzazione. Del resto, anche durante la mia recente missione in Giappone ho avuto modo di constatare che a livello internazionale si sta puntando decisamente sull'idrogeno. Per questo motivo - ha concluso - ho chiesto ai partecipanti al tavolo di lavorare, anche in sinergia tra loro, su progetti e idee progettuali da mettere in campo, che possano permetterci la definizione dei criteri di valutazione dei progetti, e di come questi progetti abbiano una ricaduta sui territori". Nel mese di luglio è previsto un nuovo incontro per valutare le idee progettuali proposte dagli Enti e dalle società interessate. (Com)