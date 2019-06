Difesa: Lockheed Martin e Airbus riconfermano partenariato su tanker al Salone di Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dirk Hoke ha dichiarato: "La relazione con Lockheed Martin attraverso questo entusiasmante progetto cresce di giorno in giorno e siamo impazienti di presentare la nostra offerta all'Aeronautica militare statunitense nel prossimo futuro. Il nostro A330Mrtt ha effettuato il rifornimento di aeromobili militari statunitensi in missione sin dal 2014 e, unitamente alla comprovata esperienza di Lockheed Martin al servizio degli Stati Uniti, siamo convinti di poter offrire un potenziale imbattibile". "Lo abbiamo già dichiarato e posso soltanto ripeterlo: l'A330Mrtt è il tanker di maggior successo e capacità al mondo. Ha dimostrato ripetutamente la propria versatilità e capacità e rappresenta un vantaggio straordinario per qualsiasi forza armata, compresi gli Stati Uniti", ha affermato Alberto Gutiérrez di Airbus. (Com)