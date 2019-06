Roma: Castiglione, Codacons paghi affitto al Comune invece di pensare a commissariamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al Codacons, che ora chiede il commissariamento di Roma, rivolgiamo un cortese invito: inizi col pagare l’affitto al Comune. Perché è moroso, su ben due immobili. Uno si trova a viale Mazzini, nel rinomato quartiere Prati, a due passi dal Tribunale. Il canone riconosciuto al Codacons non arriva neanche a 6.500 euro all’anno. Ripeto: all’anno. Nonostante ciò, il debito accumulato è di quasi 7.000 euro. L’altro immobile è a via Andreoli, poco distante dal primo. Anche qui un canone decisamente non esoso, che supera di poco i 4.000 euro sempre all’anno. Ad essere più alto invece è il debito accumulato, che supera i 6.000 euro”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Patrimonio e alle politiche abitative di Roma, Rosalba Castiglione. “Certamente il Codacons sa bene che chi non paga l’affitto al Comune, alto o basso che sia, sottrae inevitabilmente risorse per gli investimenti su Roma – prosegue Castiglione –. Sono i tanti che predicano bene e razzolano male, prendendo due volte in giro i cittadini, che schiacciano ogni giorno questa città". (segue) (Rer)