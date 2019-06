Roma: Castiglione, Codacons paghi affitto al Comune invece di pensare a commissariamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora l'assessore Castiglione aggiunge: "Per questo, abbiamo messo in campo un’operazione mai vista prima per rientrare delle morosità accumulate sugli immobili: sono già stati prodotti atti di messa in mora e ingiunzioni di pagamento per oltre 40 milioni di euro. I frutti stanno già arrivando: sono stati infatti già pagati gli acconti dei piani di rientro del debito per quasi 3 milioni di euro”. E conclude: “Il programma, elaborato con la società in house specializzata AequaRoma, è altamente definito. La priorità nella riscossione è basata sui requisiti di maggiore aggredibilità dei debitori: si parte da quelli che con più probabilità pagheranno subito. Ciò vuol dire aver innalzato al massimo la possibilità di rientrare della massima cifra possibile nel minor tempo possibile. Entro l’estate saranno prodotti ulteriori 1500 atti per altrettanti morosi, per un totale di 45 milioni di euro. Questo è il cambiamento strutturale che Roma aspettava da decenni e che deve avere, oggi, la possibilità di arrivare fino in fondo per cambiare davvero la vita dei cittadini”. (Rer)