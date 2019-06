Roma: Codacons, quereleremo assessore Castiglione per diffamazione

- Il Codacons ha intenzione di querelare per diffamazione l’assessore al Patrimonio e alle politiche abitative del Comune di Roma, Rosalba Castiglione. Il Codacons, come riferisce una nota, sporgerà querela “per un post Facebook pubblicato dalla stessa nel quale si accusa l’associazione di non voler pagare i canoni di affitto degli immobili concessi dal comune all’organizzazione dei consumatori”. “Non sappiamo se quanto scritto dall’assessore sia frutto di un colpo di sole – prosegue la nota – o di una deliberata campagna diffamatoria messa in atto dal M5s per screditare il Codacons che, guarda caso proprio ieri, aveva chiesto il commissariamento di Roma Capitale dopo gli evidenti e incontrovertibili dati sul degrado e sul peggioramento della città. Fatto sta che oggi Rosalba Castiglione, attraverso un incomprensibile post su Facebook, ci ha accusato di non voler pagare i canoni di affitto per due immobili dove hanno sede gli uffici romani e nazionali del Codacons, vantando un credito di circa 13mila euro di cui nessuno sa nulla”. (segue) (Com)