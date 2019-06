Università: il 27 a Roma la consegna del premio Sim "Marketer of the year" ad Alberto Bombassei

- La Società italiana marketing (Sim), associazione scientifica che riunisce l'intera comunità accademica, giovedì 27 giugno consegnerà il premio "Marketer of the year" al presidente e fondatore della Brembo spa, Alberto Bombassei. Alla cerimonia – in programma a Roma, dalle 12 alle 13.30, presso la Biblioteca Angelica in piazza S. Agostino – interverranno i professori di Marketing e management delle università italiane che si confronteranno sulle strategie di mercato internazionali, sull'economia e sul tessuto industriale. Il riconoscimento, conferito l'anno scorso al presidente di Brunello Cucinelli spa, Brunello Cucinelli, viene assegnato ogni anno ad un esponente del mondo imprenditoriale che rappresenta una eccellenza del Made in Italy nel mondo, con l'obiettivo di promuovere nelle università e nelle imprese italiane una cultura solida ed innovativa, rafforzando la competitività del Paese. Università e mercato, dunque, nel segno degli imprenditori di successo che, come l'ing. Bombassei, si distinguono perché creerebbero non solo un valore economico ma anche e soprattutto sociale. "Il mondo dell'università intende valorizzare la cultura imprenditoriale – ha spiegato Riccardo Resciniti, presidente della Sim e docente di Management e marketing internazionale all'Università degli studi del Sannio e alla Luiss di Roma – stimolando strategie capaci di integrare domanda ed offerta sulla base di valori condivisi. Gli imprenditori insigniti diventano l'esempio virtuoso di come il successo aziendale possa e debba fondarsi sul rispetto e sulla soddisfazione delle esigenze dei clienti in Italia e all'estero". (segue) (Ren)