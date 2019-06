Università: il 27 a Roma la consegna del premio Sim "Marketer of the year" ad Alberto Bombassei (2)

- Previsto, subito dopo la consegna del premio, un intervento del presidente Bombassei sulle strategie di sviluppo della Brembo spa nel contesto industriale italiano ed internazionale, con un particolare focus sulle strategie di mercato. Dal 2003 la Sim promuove numerose attività di ricerca scientifica e formazione condotte nelle università italiane: divulgazione delle migliori best practice aziendali e riconoscimento delle eccellenze imprenditoriali; premio Marketer of the year; collana sui casi aziendali; magazine Marketing post; diffusione ed applicazione dei risultati della ricerca di marketing nel mondo aziendale, nella società civile e nella comunità accademica internazionale, attraverso la rivista Mercati e competitività, la Sim conference annuale, i Grant di ricerca su domanda delle imprese, il doctoral & research colloquium. E non solo. Identifica anche i giovani talenti di marketing in tutte le università italiane, attraverso il Premio marketing per l'università -evento giunto alla 31esima edizione- e la neonata summer school. I migliori studenti, chiamati a lavorare su uno specifico progetto, hanno così la possibilità di confrontarsi e collaborare ogni anno con una importante azienda. Sono soci di Sim tutti i professori ed i ricercatori italiani di marketing, nonché numerosi professionisti, imprenditori e manager. (Ren)