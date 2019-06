Rai: Di Nicola (M5s), priorità cambiare legge, presenterò ddl anche in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Primo Di Nicola, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai, del Movimento cinque stelle, annuncia in una nota che "la legge che governa il sistema radiotelevisivo non ci piace. Stiamo operando come tutte le altre forze politiche all'interno di una riforma, quella del 2015, che ci siamo trovati e che vogliamo superare. Siamo stati i primi a denunciare che con questo impianto legislativo l'azienda pubblica è nelle mani del governo e dei partiti e non può andare bene. La volontà del M5s di superare questo stato di cose non è di oggi, già nella scorsa legislatura Roberto Fico presentò un progetto di riforma, depositato nuovamente alla Camera da Mirella Liuzzi e che a breve anche io depositerò in Senato. Inoltre - aggiunge il parlamentare pentastellato - dovremo porci seriamente il problema dell'uso delle risorse interne sotto il profilo dell'economicità. L'impressione, infatti, è che ci siano delle sacche di sovradimensionamento degli organici per cui, accanto ai concorsi pubblici, andrebbe fatto dalla Rai un esame puntuale di tutte le risorse. Infine, l'azienda è di fronte a una grande sfida non solo riorganizzativa, ma anche di rinnovamento culturale, di contenuti. Così come siamo stati grandi inventori di televisione negli anni '60, mi auguro - e sono sicuro che all'interno della Rai ci siano le risorse per farlo - che anche dalla componente giornalistica arrivino spinte e idee importanti per andare oltre la contingenza e ridisegnare, così, una nuova strategia dei contenuti per il servizio pubblico. Una strategia che, chiaramente", conclude Di Nicola, "non può e non deve continuare ad essere quella dei format che vediamo ancora oggi, ormai terribilmente usurati".(Com)