Difesa: Usa, Senato blocca vendita di armi ad Arabia Saudita ed Emirati

- Il Senato degli Stati Uniti ha approvato oggi delle misure che bloccano la vendita di armi all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riferisce il quotidiano “The Wall Street Journal”, si tratta di un “altro simbolico colpo agli stretti legami dell’amministrazione del presidente Donald Trump con gli alleati in Medio Oriente”. Sette senatori repubblicani si sono uniti ai senatori democratici per bloccare la vendita di armi del valore di circa 8 miliardi di dollari. Lo scorso mese, l’amministrazione Trump, facendo ricorso a una misura d'urgenza prevista nella legge sul controllo dell'esportazione di armi, ha approvato la vendita di armi. In particolare, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha sottolineato che l’escalation di tensione con l’Iran richiedeva una vendita accelerata delle armi, tra cui missili guidati di precisione. (Res)