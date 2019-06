Umbria: Porzi a Ventotene (Lt) alla Conferenza delle Assemblee legislative d'Europa (2)

- “E nella difficile situazione economica e finanziaria che gran parte dei Paesi europei attraversano – ha continuato -, con i grandi problemi aperti relativi alla gestione dell’immigrazione e alla collocazione nello scenario geopolitico ed economico mondiale, sempre più attento e appropriato dovrà essere il contributo di ogni singolo Stato alla costruzione delle politiche europee, a partire da quelle economiche e di bilancio. In uno spirito di reale collaborazione animato da grande e condivisa responsabilità politica e istituzionale”. Per il convegno, è giunto come detto anche il saluto del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani: “Oggi abbiamo più che mai bisogno di un’Europa forte e unita – ha dichiarato Tajani - che sappia ripartire dalla politica e dall’economia reale, superando un’immagine fatta di burocrazia e di soluzioni tecnocratiche. Solo così potremo difendere la nostra identità e assicurare un futuro migliore ai nostri figli e alle prossime generazioni di europei”. “Tutte le grandi sfide di oggi coinvolgono le regioni, quindi i vostri parlamenti e assemblee regionali – ha aggiunto Tajani -. Oltre ad incarnare il principio di sussidiarietà, siete un anello essenziale per l’efficace recepimento delle normative europee che, come sapete, rappresentano l’80 per cento dell’intera attività legislativa”. (segue) (Ren)