Umbria: Porzi a Ventotene (Lt) alla Conferenza delle Assemblee legislative d'Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da presidente del Parlamento europeo vi sono particolarmente grato per quanto state facendo per spiegare, divulgare e comunicare il valore aggiunto dell’Unione ai cittadini, a cominciare dai più giovani – ha proseguito il presidente -. Ho appreso dell’iniziativa organizzata dal Consiglio regionale dell’Umbria per far conoscere nelle scuole le opportunità offerte dall’Europa. Come, ad esempio, l’incontro organizzato con gli studenti di Norcia a sostegno di un polo scolastico che, dopo il terremoto, ha lottato per la sua stessa sopravvivenza”. “La conferenza Calre con le sue 75 assemblee regionali associate è un interlocutore prezioso e importante per il legislatore europeo”, ha concluso Tajani. (Ren)