Migranti: comunità Sant’Egidio, grande partecipazione a Roma per veglia “Morire di speranza”

- È stata commossa e molto partecipata “Morire di speranza”, la veglia organizzata a Santa Maria in trastevere dalla comunità di Sant’Egidio insieme a tante associazioni che lavorano ogni giorno per dare un futuro a chi arriva nel nostro Paese (Acli, associazione Centro Astalli, Caritas italiana, federazione delle Chiese evangeliche in Italia, fondazione Migrantes, agenzia Scalabriniana per la Cooperazione, comunità Papa Giovanni XXIII) per ricordare le oltre 38 mila vittime dei viaggi in mare e via terra verso l’Europa, dal 1990 ad oggi. Tra gli ex migranti, oggi già avanti nell’integrazione, tanti che sono arrivati con i barconi, insieme a chi invece ha avuto la fortuna di giungere con i corridoi umanitari, il progetto realizzato da Sant’Egidio insieme alle Chiese protestanti italiane e alla Cei, dal Libano per i profughi siriani e dall’Etiopia per quelli del Corno d’Africa: sono ormai oltre 2.500, giunti non solo in Italia ma anche in Francia, in Belgio e ad Andorra. Oggi ne ha parlato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprimendo la sua "riconoscenza" alla società civile che li ha resi possibili con la collaborazione dello Stato, riferisce una nota della comunità di Sant'Egidio. (segue) (Com)