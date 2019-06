Rifiuti Roma: Pedica (Pd), discarica a cielo aperto, si rischia emergenza sanit­aria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Codice rosso a Roma per i rifiuti. La città è diventata una discarica a cielo aperto assalita dai gabbiani e, con il caldo scoppiato in questi giorni, siamo ad un passo dal rischio di un'emerge­nza sanitaria". Lo dichiara in una nota Stefano Pedica del Pd. "I cassonetti - aggiunge Pedica - debordano di spazzatura e la puzza è diventata insopportabile. Raggi aspetta che nella Capitale scoppi il colera per intervenire?". (Com)