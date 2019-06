Imprese: convegno Animp-Uami, sostenibilità paradigma cambiamento processi e cultura aziendale

- La sostenibilità come paradigma di cambiamento dei processi e della cultura aziendale in un mondo in costante mutamento dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. È quanto emerso dalla prima giornata di lavori del 46mo Convegno nazionale Animp-Uami “Sostenibilità: da vincolo a priorità strategica” che si tiene oggi e domani a Genova. Ai lavori hanno preso parte tra gli altri l’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, il presidente di Anas, Andrea Gemme, e l’Ad di Anasaldo Energia, Giuseppe Zampini, che sono intervenuti alla sessione dal titolo “Sostenibilità come opportunità di business per la filiera impiantistica italiana”. Nel suo intervento l’amministratore delegato Cao ha dichiarato che la sostenibilità rappresenta un cambio di paradigma del business ovvero “ridefinire i processi, la cultura delle aziende con l’obiettivo di accompagnare, soprattutto le industrie in cui opera la Saipem, verso quella transizione energetica che in realtà è già cominciata”. (segue) (Sic)