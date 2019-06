Imprese: convegno Animp-Uami, sostenibilità paradigma cambiamento processi e cultura aziendale (3)

- Da parte sua Gemme ha sottolineato che il piano di Anas per la sostenibilità è fare una prevenzione globale sul territorio, quindi intervenire soprattutto con la tecnologia che esiste all’interno dell’azienda. “Ana - ha dichiarato Gemme - gestisce 30mila chilometri di strade e autostrade che hanno, soprattutto per le strade di rientro, una situazione drammatica dal punto di vista delle manutenzione. Il tema principale è prevenire piuttosto che combattere i problemi. Il nostro piano è fare una prevenzione globale sul territorio, quindi intervenire sul territorio soprattutto con la tecnologia che esiste all’interno dell’azienda”. Per il presidente di Anas la “tecnologia” è un grande valore per l’azienda, consentendo di “salvare l’ambiente e il territorio dando un contributo alla sostenibilità”. (segue) (Sic)