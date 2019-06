Imprese: convegno Animp-Uami, sostenibilità paradigma cambiamento processi e cultura aziendale (4)

- Gemme ha ricordato che Anas ha un piano di 30 miliardi di euro in cinque anni per rilanciare le infrastrutture del paese, osservando tuttavia che vi è una serie di vincoli che rendono difficoltosa l’attivazione dei vari progetti. “L’Italia è un paese eccezionale” per capacità di imprese e risorse, ma il problema per Gemme è come gestire e spendere tali risorse stanziate. Sempre per quanto riguarda la sostenibilità, Gemme ha citato la grande opportunità rappresentata dalle strade intelligenti (Smart road), a cui Anas sta lavorando: “Noi dovremo dare al paese una rete stradale efficiente e aperta a nuove sfide tecnologiche con una alimentazione elettrica e sistemi per la guida assistita. L’implementazione delle strade intelligenti è un’opportunità. Lo sviluppo sostenibile del paese passa attraverso le strade intelligenti”. (segue) (Sic)