Imprese: convegno Animp-Uami, sostenibilità paradigma cambiamento processi e cultura aziendale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’amministratore delegato di Ansaldo Energia, Giuseppe Zampini, il paese ha “le carte in regola per rispondere alla sfida della sostenibilità”, ma in questi anni si è perso molto tempo: “Oggi scopriamo la sostenibilità come elemento di opportunità, ma occorre dire che abbiamo perso molto tempo”. Facendo riferimento all’esperienza di Ansaldo Energia, Zampini ha sottolineato che per rispondere a questa sfida l’azienda sta puntando sulla digitalizzazione e i servizi e, oltre all’impiantistica, offre la manutenzione degli impianti e il loro costante monitoraggio con nuove tecnologie. "Oggi la nostra impiantistica si è evoluta nell’offrire qualcosa di più che è quello che ci contraddistingue sempre rispetto alla sola costruzione”, ha sottolineato l'Ad di Ansaldo Energia. (Sic)