Repubblica Ceca-Slovacchia: incontro presidenti Zeman e Caputova a Praga

- La discussione tra il presidente ceco, Milos Zeman, e la sua omologa slovacca, Zuzana Caputova, in visita oggi a Praga, non ha registrato significativi disaccordi. Lo hanno dichiarato i due capi di Stato al termine del loro incontro, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Tasr". "Non dico che in futuro non potranno esserci visioni differenti, ma non ci sono stati disaccordi nella nostra prima conversazione", ha detto Caputova. Zeman ha confermato, sottolineando però che l'incontro non è stato "noioso". Entrambi hanno espresso la volontà di partecipare ai preparativi congiunti per il trentennale della Rivoluzione di Velluto. Caputova ha anche invitato Zeman a compiere una visita a Bratislava. (Vap)